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Американский историк призвал США перенаправить силы с Украины на Китай

Американский историк Вертхайм отметил, что США оставят Европу и Украину и перенаправят силы на КНР
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Фото: REUTERS/Caixin Media/Liang Yingfei
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Соединенным Штатам Америки необходимо направить все свои силы на азиатское направление, а именно на Китай. Об этом в среду, 24 августа, заявил американский историк, специалист по внешней политике США Стивен Вертхайм в интервью Foreign Policy.

«Необходимо прекратить чрезмерные военные обязательства Вашингтона перед другими странами. Мы должны на двухпартийном уровне признать, что у США нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке <...> Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самим справляться с собственной безопасностью», — сказал Вертхайм.

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По его мнению, Вашингтон может очень скоро пожалеть о том, что взял на себя слишком много обязательств.

Эксперт полагает, что проводимая США политика поддержки Украины не приведет ни к чему хорошему в будущем, а чрезмерная забота Белого дома о странах Европы не дает этим странам в полной мере раскрыть весь свой потенциал.

24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите населения Донбасса.

На фоне этих событий США вместе со своими союзниками ведет поставки оружия и другой военной техники на Украину. Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

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