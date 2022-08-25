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Компания Lay’s выпустила стиральную машинку для испачканных чипсами пальцев

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Фото: Lay’s
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Компания Lay’s выпустила стиральную машинку для мытья пальцев от остатков масла и крошек картофельных чипсов. Об этом 19 августа сообщил портал News 9.

В устройство запускаются пальцы, после чего оно распыляет по ним спирт.

Гаджет выпускается ограниченным тиражом. Пять «стиральных машин» разыграют в специальной лотерее в Японии. В продажу они не поступят.

24 августа сообщалось что в США мужчина имплантировал себе в руку ключи от автомобиля марки Tesla. Электрочип зашит в правую кисть мужчины, с помощью него он теперь может открывать машину одним лишь касанием руки. При этом в левой кисти у него также уже вшит микрочип с электронным ключом от квартиры и контактная информация.

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