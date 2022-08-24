Фанат Tesla вживил себе в руку ключ с чипом

Поклонник автомобилей Tesla нашел оригинальный способ держать ключ от электрокара всегда под рукой — для этого американец Брэндон Делали вживил себе в руку микрочип. Видеоролик с процессом того, как это происходило, он разместил в соцсетях 22 августа.

Сам чип и процедура его вживления обошлись мужчине примерно в $400 (24 тыс. рублей). Во время вживления специалист пользовался местной анестезией.

Электрочип зашит в правую кисть мужчины, с помощью него он теперь может открывать машину одним лишь касанием руки. При этом в левой кисти у него также уже вшит микрочип с электронным ключом от квартиры и контактная информация. Делали считает, что в XXI веке нужно идти в ногу со временем.

15 августа американский предприниматель Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, заявил, что считает необходимым чипировать людей с помощью его разработки — имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink. О плюсах имплантации он рассказал в своей статье для китайского журнала China Cyberspace, указав, что чипирование позволит человечеству эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом и будет стимулировать активность мозга. По его словам, это также сможет помочь людям с ограниченными возможностями.

В июне прошлого года стало известно, что в России разрабатывается федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая даст возможность управлять внешними устройствами с помощью электросигналов мозга. Проект предполагает развитие технологий вживления в мозг человека микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств и создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров.