В Ялте состоится концерт «Летней академии Дома музыки» под открытым небом

Уникальное музыкальное событие под открытым небом состоится 26 августа на территории Алупкинского дворцово-паркового комплекса в Ялте. Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина проведет опен-эйр из цикла «Под сенью Воронцовского платана».

Участники «Летней академии Дома музыки», обучавшиеся у ведущих российских музыкантов и педагогов, исполнят сочинения для духовых инструментов Гайдна, Моцарта, Паганини, Шумана, Равеля, Рубинштейна, Пуленка и др. В концерте примут участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Софья Морозова (флейта), Елена Серова (фортепиано), Петр Худоногов (флейта), Михаил Смирнов (труба), Тимофей Крючков (труба), Вазген Юсупов (кларнет), Даниил Сердюков (кларнет), Федор Освер (гобой).

В начале вечера выступит лауреат международных конкурсов, флейтист Петр Худоногов, который исполнит Третью часть — Allegretto — Второго флейтового концерта Моцарта. Затем в его исполнении прозвучит «Кампанелла» Паганини в переложении для флейты и фортепиано Дениса Бурякова. Партию фортепиано сыграет лауреат международных конкурсов Алексей Шпаков.

В рамках мероприятия прозвучит и концерт для трубы ми-бемоль мажор, который Гайдн написал специально для созданного в конце XVIII века инструмента с клапанным механизмом. Первую часть концерта — Allegro — исполнит лауреат международных конкурсов, трубач Михаил Смирнов, а партию фортепиано — лауреат международных конкурсов Юлия Грехова.

Лауреат международных конкурсов, флейтистка Софья Морозова исполнит пьесу в форме Хабанеры для скрипки и фортепиано в переложении для флейты, а также еще одну миниатюру — вальс из сюиты для флейты и фортепиано. Партия фортепиано прозвучит в исполнении лауреата международных конкурсов Алексея Шпакова.

В программе концерта, в числе прочего, прозвучит «Романс» Антона Рубинштейна в переложении для трубы и фортепиано Василия Вурма. А затем будет исполнен Концертный этюд № 1 для трубы и фортепиано советского композитора Бориса Анисимова. Солист — Тимофей Крючков (труба), а партия фортепиано — лауреат международных конкурсов Юлия Грехова.

Завершат «парад солистов» лауреаты международных конкурсов Вазген Юсупов (кларнет), Федор Освер (гобой) и Елена Серова (фортепиано). В их исполнении прозвучит блистательная концертная фантазия на темы оперы Беллини «Норма» для кларнета, гобоя и фортепиано Донато Ловрельо.

«Летняя академия Петербургского Дома музыки» открылась в Ялте 28 июля. Во время обучения музыканты разбирают с педагогами произведения, которые собираются представить на конкурсах или исполнить на концертах.