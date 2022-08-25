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Актера из фильма «Один дома» обвинили в изнасиловании

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Фото: Getty Images/Amazon Studios/Todd Williamson
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Американский актер Девин Рэтрей, сыгравший в фильмах серии «Один дома», находится под следствием по делу об изнасиловании, которое, предположительно, произошло в 2017 году.

Как сообщает 24 августа CNN, актер еще в декабре 2021 года был обвинен в насилии после инцидента с участием его тогдашней девушки. После того как это стало известно, Лиза Смит, дружившая с актером на протяжении многих лет, публично выступила с обвинениями против Рэтрея.

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«Узнав, что его обвинили в нападении на кого-то другого, я поняла, что мне нужно сделать все возможное, чтобы он не причинил вреда еще большему количеству женщин», — сказала Смит.

По заявлению Смит, Ретрэй изнасиловал ее в Нью-Йорке в сентябре 2017 года после 15 лет дружбы. Девушка считает, что в ту ночь ее «накачали» наркотиками, так как она почувствовала недомогание после напитка, поданного ей Ретрэем.

Актер и музыкант Девин Рэтрей стал известен после выхода на экран фильмов «Один дома» и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», где он сыграл роль старшего брата главного героя.

Эта роль стала для него пиком популярности. После этого актер играл в основном второстепенных персонажей. В 2013 она сыграл Коула в фильме «Небраска», Бена Гэффни в «Катастрофе» и появился в «Призрачном патруле».

Ранее в среду, 24 августа, стало известно о начале расследования дела по подозрению членов пилотажной группы Red Arrows Великобритании в домогательствах. Членов авиагруппы подозревают в травле, пренебрежительном отношении к женщинам, сексуальных домогательствах и пьянстве.

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