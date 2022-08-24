В Великобритании членов пилотажной группы Red Arrows заподозрили в домогательствах

Более 40 служащих элитной пилотажной группы Великобритании Red Arrows, среди которых несколько молодых девушек, дали показания о «токсичной» атмосфере в британских Военно-воздушных сил (ВВС) в рамках начатого в декабре внутреннего расследования. Как пишет 23 августа газета The Times, членов авиагруппы подозревают в травле, пренебрежительном отношении к женщинам, сексуальных домогательствах и пьянстве.

При этом отмечается, что предполагаемым жертвам насилия запрещали рассказывать о происходящем в рядах служащих Red Arrows, угрожая исключить их из ВВС. Таким образом, руководство годам пыталось скрывать жалобы женщин, чтобы сохранить положительный образ пилотов.

«Одни мужчины занимают руководящие посты. А авиагруппой в целом управляют белые женоненавистники», — заявил изданию источник.

В ходе проверки было зафиксировано как минимум 13 случаев неприемлемого поведения. Так, из рассказа одной из дам, которая была в числе 40 потерпевших, выяснилось, что женщин-новобранцев в элитной пилотажной группе воспринимали как «свежее мясо» и приставали к ним через сообщения в соцсетях.

Как заявили в авиагруппе, королевские ВВС не потерпят толерантности по отношению к неприемлемому поведению и примут меры, если в ходе проверки будет доказано, что нарушения действительно были допущены.

Ранее, в июле, об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Она последовала после того, как перед этим в течение двух дней из его правительства ушли свыше 50 политиков. Представители власти приняли решение на фоне назначения премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

В том же месяце стало известно, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования». На мероприятии присутствовали депутаты и сотрудники партии в бундестаге и избирательных округах. Всего в нем участвовала 1 тыс. человек.