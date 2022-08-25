В Калужской области мужчину отправили в колонию за избиение жены

Суд в Обнинске признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека 48-летнего местного жителя. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Калужской области.

Инцидент произошел в декабре. Мужчина распивал алкоголь дома со своей женой. В какой-то момент начался конфликт. Тогда муж избил жену, нанеся ей не менее 16 ударов ногами и руками по голове и телу.У пострадавшей были диагностированы множественные переломы ребер.

Суд приговорил мужчину к 2,5 года колонии общего режима.

Ранее, в июле, четверых жителей Рязанской области осудили за изнасилование. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили и затем, угрожая убийством, изнасиловали незнакомую им женщину. Совершив преступление, злоумышленники сбежали. Женщину с травмами госпитализировали.