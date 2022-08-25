Трое детей пострадали в ДТП в Самаре

В Кировском районе Самары произошла авария, в результате которой трое детей получили травмы. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел накануне, 24 августа. 33-летний водитель Lada ехал по улице Победы в сторону проспекта Кирова. На перекрестке он не предоставил преимущество другому автомобилю Lada, за рулем которого находилась 34-летняя женщина. В результате произошло столкновения. С незначительными травмами были госпитализированы трое детей — трех, шести и семи лет. Они ехали во втором автомобиле без удерживающих устройств. Детям назначили амбулаторное лечение.

Ранее в этот день сообщалось, что двухлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Шарлык — Новосергиевка в Оренбургской области. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет.