Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Автомобиль сбил велосипедиста в Брянске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина сбила мужчину на велосипеде в Фокинском районе Брянска. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее, 24 августа, на Московском проспекте а 08.47. 39-летняя женщина за рулем Suzuki сбила 34-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении. В результате мужчина получил ушибленную рану лба и ссадины. Врачи назначили ему лечение на дому.

24 августа в Удмуртии на 116-м км трассы М-7 грузовик сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022