Автомобиль сбил велосипедиста в Брянске

Машина сбила мужчину на велосипеде в Фокинском районе Брянска. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел ранее, 24 августа, на Московском проспекте а 08.47. 39-летняя женщина за рулем Suzuki сбила 34-летнего велосипедиста, который ехал во встречном направлении. В результате мужчина получил ушибленную рану лба и ссадины. Врачи назначили ему лечение на дому.

24 августа в Удмуртии на 116-м км трассы М-7 грузовик сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивалось как тяжелое.