Фура сбила велосипедиста на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на 116-м км трассы М-7 грузовик сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу ПСЧ-37 села Малая Пурга.

Причины ДТП пока неизвестны. На месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Рязани произошла авария с участием самоката. Самокат ехал по дороге и попытался уйти левее. В том же ряду двигался автомобиль, который задел его. Виновник аварии с места ДТП скрылся.