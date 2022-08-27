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Нескончаемый потоп: вода разрушила в Судане десятки тысяч домов

Число пострадавших к окончанию сезона дождей может вырасти до полумиллиона
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Непрекращающиеся ливни и вызванные ими наводнения в Судане уже привели к гибели 89 человек, более 19 тыс. домов полностью разрушены. Как суданцы противостоят природной стихии — в фотогалерее «Известий»
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Нынешнее наводнение называют самым сильным за последнее десятилетие
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Проливные дожди начались в стране еще в мае и привели к затоплениям целых городов
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sami Alopap
По данным ООН, с июня от наводнений и проливных дождей в стране пострадало около 136 тыс. человек
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Сильнее всего пострадали штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур, Южный Кордофан и Белый Нил
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sami Alopap
Военные перебросили в Белый Нил тяжелую технику, чтобы перекрыть каналы и остановить распространение воды
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sami Alopap
Однако вода продолжает прибывать
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
В минувшие выходные власти объявили режим повышенной готовности и чрезвычайного положения в шести штатах
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Dirar Maad
Не исключено, что зоной стихийного бедствия могут объявить всю страну
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sami Alopap
Ожидается, что к концу сезона дождей стихия затронет полмиллиона жителей страны
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Разрушительные наводнения в Судане
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mahmoud Hjaj
Обычно сезон дождей продолжается в Судане до сентября
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