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Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения

В провинции Квазулу-Натал погибли не менее 59 человек
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
На востоке ЮАР не прекращаются наводнения, вызванные проливными дождями (в Южном полушарии сейчас осень). Подробности природной катастрофы — в фотогалерее «Известий»
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Наибольшим разрушениям подверглись населенные пункты Дурбан, Ндведве и Квадукузе в провинции Квазулу-Натал
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Размывание почвы и вышедшие из берегов реки вызвали оползни, что привело к разрушению строений
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Под воду ушла автомагистраль № 2, главная транспортная артерия страны, идущая вдоль берега Индийского океана
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
В Дурбане, являющемся главным торговым портом ЮАР, потоки воды унесли и разрушили контейнеры с товарами
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Число погибших в результате стихийного бедствия пока оценивается в 59 человек, но власти не исключают, что реальное количество может оказаться больше
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Стихия сорвала с креплений и выбросила на побережье баки с горючим, что создает опасность экологической катастрофы
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Жители Дурбана пытаются спасти свое имущество, унесенное к океану потоками воды
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Нанесенный ущерб оценивается в миллиарды рандов, восстановительные работы уже начаты
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Наводнения в ЮАР
Фото: REUTERS/Rogan Ward
Среди населения зафиксированы акты мародерства. Жители Дурбана и других городов расхищают содержимое контейнеров, выброшенных на берег в результате наводнения
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