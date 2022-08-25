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МЧС предупредило жителей Удмуртии об аномальной жаре

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Аномальная жара ожидается на территории Удмуртии до 29 августа. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Согласно прогнозам, температура будет превышать среднесуточную норму на 7 и более градусов. Специалисты отмечают, что в конце августа норма для Удмуртии составляет 13–15 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали пыльные бури на территории Ставропольского края. Температура воздуха в регионе поднимется до +35 градусов, ветер усилится до 25 м/с, при этом осадки не ожидаются. Такие условия способствуют появлению песка в воздухе.

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