Вакцинация против гриппа стартовала в Челябинской области

Вакцинация граждан против гриппа началась в Челябинской области. Жители региона могут поставить прививку в медицинских организациях или специальных зонах в торговых центрах.

Всего на Южный Урал поступило порядка 543 тыс. доз вакцин «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» для взрослых, а также свыше 167 тыс. доз вакцины «Ультрикс квадри» для детей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области. В Челябинске вакцинальные бригады расположатся в ТРК «Алмаз». Привиться можно 27 и 28 августа с 10 до 14 часов.

Также граждане могут поставить прививку в поликлинике по месту прикрепления.

Днем ранее сообщалось, что первая партия вакцины против гриппа поступила в Амурскую область. Всего в регионе планируют привить 469,1 тыс. человек.