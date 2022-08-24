Первую партию вакцины против гриппа доставили в Амурскую область

Амурская область получила первую партию вакцины против гриппа. Препарат распределили между больницами и поликлиниками региона.

Всего в Приамурье в 2022 году планируют привить 469,1 тыс. человек. Это 60,7% от совокупного населения региона, пишет Амурская служба новостей. На текущий момент в область передано чуть больше 83 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри».

В правительстве Амурской области напоминают, что отечественная вакцина может обеспечить защиту организма от тех штаммов гриппа, которые будут актуальны в эпидемиологическом сезоне. Минздрав региона призывает граждан обращаться в медицинские учреждения для вакцинации до начала подъема заболеваемости.

На этой неделе масштабная вакцинация против гриппа стартовала в Московской области. Прививки поставят около 4,5 млн человек, в том числе больше 1 млн детей.