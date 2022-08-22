Вакцинация против гриппа стартует в Московской области

Масштабная вакцинация против гриппа стартует на территории Московской области. Прививки поставят около 4,5 млн человек, в том числе больше 1 млн детей. Об этом сообщает 22 августа министерство здравоохранения региона.

В поликлиники Подмосковья доставили отечественную вакцину «Совигрипп», которая отвечает современным стандартам безопасности. Кроме того, в скором времени врачи получат «Гриппол плюс» и «Ультрикс квадри», уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, подъем заболеваемости традиционно отмечается осенью. Для формирования иммунитета следует пройти вакцинацию в ближайшее время.

«В первую очередь необходимо привиться тем, кто находится в группе риска. Прививки в школах и детских садах будут проводиться в медицинских кабинетах», — сказала Стригункова.

Для прививки гражданам следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления. Специалист даст направление на вакцинацию после осмотра.

17 августа сообщалось о доставке первой партии вакцины от гриппа в Астраханскую область. Всего планируется привить 60% населения региона.