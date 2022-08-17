Первую партию вакцины от гриппа доставили в Астраханскую область

Астраханская область получила первую в этом сезоне вакцину от гриппа. В регион доставили 14 тыс. доз.

По словам регионального министра здравоохранения Александра Буркина, которые приводит «Астрахань-24», власти начали готовиться к подъему заболеваемости. Всего планируется привить 60% населения Астраханской области.

Что касается вакцинации от коронавируса, то в регионе достаточно вакцины «Спутник V» для вакцинации и ревакцинации населения. К тому же в середине сентября ожидается поставка назальной вакцины.

Агентство отмечает, что на данный момент в Астраханской области выполнено более 77% плана вакцинации. Прививку сделали почти 771 тыс. взрослых, из них около 220 тыс. человек — старше 60 лет.

В регионе резко выросло число заболевших COVID-19. Однако защитные меры носят пока рекомендательный, а не ограничительный характер.