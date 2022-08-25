Путин заявил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов

Несмотря на проблемы, которые пытаются создать недоброжелатели, нефтегазовые и ненефтегазовые доходы РФ растут. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым 25 августа.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета всё-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», — сказал он.

По его словам, такая обстановка говорит о стабилизации экономических показателей.

В свою очередь Егоров отметил, что поступление налогов в консолидированный бюджет России за I полугодие выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В сумме это плюс 4,1 трлн рублей. Безусловно, нефтегазовые доходы и конъюнктура сыграли существенную роль в этом наполнении. Но, как вы верно сказали, 24% — это, кстати говоря, 2 трлн рублей — ненефтегазовые доходы», — добавил он.

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