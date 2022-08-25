Двое рабочих отравились газами в Нижегородской области

Двое рабочих пострадали при осмотре канализационных сетей в Большеболдинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на трудовую инспекцию региона.

Инцидент произошел 24 августа в селе Новая Слобода. Во время выполнения работ двое слесарей потеряли сознание. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи.

Представители инспекции проводят расследование по факту случившегося и ожидают от медиков заключения о степени тяжести полученного отравления.

Неделей ранее сообщалось о несчастном случае на хлебокомбинате в Тюмени. Сотрудница отвлеклась и допустила подпор шнека мукой. Женщина пыталась рукой очистить уплотнение, но лишилась правой кисти руки.