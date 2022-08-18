Женщина лишилась кисти руки на хлебокомбинате в Тюмени

Несчастный случай на производстве произошел в Тюмени на хлебокомбинате «Абсолют». Во время приготовления теста сотрудница отвлеклась и допустила подпор шнека мукой. Она пыталась рукой очистить уплотнение, но лишилась правой кисти руки.

Как пишет «Наш город», информация о случившемся появилась 18 августа, но сам инцидент произошел еще 27 июня. Было проведено расследование, во время которого специалисты установили, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работы и нарушения инструкций. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Агентство напоминает, что в Тюменской области в 2021 году Фонд социального страхования выплатил пострадавшим из-за несчастных случаев на производстве 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели горнорабочего при обвале на золотодобывающей шахте. Отслоение горной породы произошло на участке «Якутское» в Оймяконском районе. На месте погиб проходчик предприятия, еще один рабочий получил травмы.