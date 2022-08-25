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Сильные ливни стали причиной наводнения в Стамбуле

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Мощное наводнение в Стамбуле произошло из-за сильных ливней. Затоплены дома, рынки, мечети и исторический Большой базар, передает телеканал «Известия». Вода льется с потолка и в стамбульском метро. Люди застряли в машинах и общественном транспорте. В ближайшие дни ожидается уменьшение количества осадков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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