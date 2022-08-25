Царский выезд и луноход: что показали на выставке олдтаймеров в Москве

Довоенный автобус ЗИС-18 — еще одна важная премьера «Олдтаймер-галереи». Автобусы никто не думал беречь для потомков, поэтому до наших дней сохранились единицы. Данный экземпляр доживал свои дни в виде летнего домика. Мастерской Евгения Шаманского потребовалось более 10 лет, чтобы воссоздать ЗИС-18 из пепла. Получился как новый, даже лучше