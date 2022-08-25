Царский выезд и луноход: что показали на выставке олдтаймеров в Москве

«Олдтаймер-галерея» снова вернулась в «Крокус-Экспо». 32-я выставка старинных автомобилей и технического антиквариата будет работать до 28 августа. Самые интересные экспонаты — в объективе «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Основная экспозиция посвящена юбилею собственного его императорского величества гаража. Он был основан по распоряжению Николая II 115 лет назад и располагал лучшими автомобилями того времени. Французские Dalaunay-Belleville с характерным бочкообразным капотом были любимыми машинами последнего императора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Фирма Daimler открыла российское представительство в далеком 1910 году. Автомобили Mercedes были не только в императорском гараже, одной из машин владел композитор Сергей Рахманинов. Эта модель 22/50PS оснащена исполинским мотором объемом 5,7 л и мощностью всего 50 л.с.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Rolls-Royce — еще одна марка королевских кровей. Каждая машина собиралась на заказ, завод изготавливал только шасси с мотором. Кузов заказывали специальным ателье, многие из них начинали как каретные мастерские
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Роллсы» всегда в центре внимания. Кузов этого лимузина модели 20/25, выпущенного в 1935 году, создавала британская фирма Barker. Консервативно, зато сделано основательно, на века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Довоенный автобус ЗИС-18 — еще одна важная премьера «Олдтаймер-галереи». Автобусы никто не думал беречь для потомков, поэтому до наших дней сохранились единицы. Данный экземпляр доживал свои дни в виде летнего домика. Мастерской Евгения Шаманского потребовалось более 10 лет, чтобы воссоздать ЗИС-18 из пепла. Получился как новый, даже лучше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
ЗИС выпустил чуть более 500 автобусов, но их сборкой занимались и другие предприятия. Эту машину изготовил ленинградский вагоноремонтный завод (ВАРЗ) в 1936 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Этот ЛАЗ-699Р был заказан Львовскому автобусному заводу для фестиваля молодежи – 85. Потом возил отдыхающих санатория в Ессентуках, а теперь после реставрации катает экскурсии по Москве. Помимо него мастерская «Вегабус» восстановила «луноход» — ЛиАЗ-677М. Внутри всё знакомо — и компостер, и касса, и особенный запах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Этот Jaguar XKSS тщательно воссоздан российской мастерской, но в уменьшенном масштабе. Детский автомобиль в единственном экземпляре стоит как «взрослый». Зато с юных лет приучает к красоте олдтаймеров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Марку Packard любили не только американские миллиардеры, в поклонниках числился даже Иосиф Сталин. Быстрые и мощные машины с множеством разных кузовов помогли автопроизводителю пережить Великую депрессию. Под длинным капотом Packard Twelve Series Model 1039 мотор V12 объемом 7,7 л, который развивает впечатляющие для того времени 175 л.с.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Олдтаймер-галерея» — это не только машины, но и люди. Все вместе они создают ни на что не похожую атмосферу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Такие мотоциклы в стиле стимпанк создает художник Asook из Санкт-Петербурга. Для своих кастом-проектов он использует подручные материалы, а в качестве доноров — старые скутеры и велосипеды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лимузин ЗИЛ-114 — самый роскошный автомобиль брежневской эпохи. Рассказывают, что этот автомобиль Леонид Ильич решил подарить Приморскому крайкому, но забыл отдать распоряжение. В итоге автомобиль погрузили в самолет «Антей» и отправили вслед за генсеком, но потом вернули обратно во Владивосток
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