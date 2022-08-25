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Электромобиль Nio ET7 будет продаваться в Германии в 2022 году

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Фото: autohome.com.cn
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Конкурент Tesla, китайский электромобиль Nio ET7, запас хода которого — 1000 км, поступит на рынок Германии в конце 2022 года. Об этом 25 августа сообщил немецкий журнал Autobild.

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По информации журнала, Nio ET7 является электрическим седаном класса люкс новой формации. Он приводится в движение двумя электродвигателями: один впереди, мощностью 245 л.с., другой располагается на задней оси, его отдача 408 л.с. Суммарная мощность машины составляет 653 л.с. Производитель заявляет, что от 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 3,9 секунды.

По информации специалистов Nio предлагает для машины разные сменные тяговые аккумуляторы. Самый маленький из них имеет мощность 70 кВтч и обеспечивает запас хода в 500 км. Следующей идет батарея на 100 кВтч, ее хватает на 700 км пути. Самой мощной является тяговая батарея на 150 кВтч с которой запас хода машины составляет 1000 км.

Сообщается, что в Китае Nio предлагает специальные станции по замене аккумуляторов. Вполне возможно, что эту технологию компания применит и в Европе.

Экстерьер и салон электромобиля выдержаны в консервативном стиле. Согласно нынешней моде, светодиодные фары разделены на две части. В салоне есть вертикальный экран на центральной консоли размером 12,8 дюйма.

Nio ET7 оснащен технологией автономного вождения. В автомобиле установлено 33 сенсорных блока, включая камеры высокого разрешения и ультразвуковые датчики. Полный пакет всех функций безопасности и помощи предлагается в виде подписки, стоимость которой эквивалентна €86 (5161 рубль).

22 июля Audi подала иск о возмещении ущерба к китайской Nio в окружной суд Мюнхена, из-за того что та две своих модели назвала почти так же, как известный немецкий бренд. Автоэксперты считают, что на самом деле иск в суде может быть связан с успехом Nio в деле производства электромобилей.

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