Гемодиализный центр построили в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе Московской области появился гемодиализный центр. Региональное министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Застройщиком выступила компания «ООО «Инстройрегион».

Лечение пациентов с почечной недостаточностью проводят с использованием современных аппаратов искусственной почки. Центр способен оказать помощь 120 пациентам при работе в три смены.

В реализации проекта участвовал менеджер Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Он проводил совещания по комплектности и содержанию проектной документации, консультировал в вопросах прохождения регистрации информационной системы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Орехове-Зуеве Московской области завершили строительство нового корпуса лицея. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию и должен открыться 1 сентября. Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Его открытие позволит перевести работу лицея на односменный режим.