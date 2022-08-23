Строительство нового корпуса лицея завершили в Орехове-Зуеве
В Орехове-Зуеве Московской области завершили строительство нового корпуса лицея. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию и должен открыться 1 сентября, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
По его словам, новый корпус рассчитан на 400 учеников. Его открытие позволит перевести работу лицея на односменный режим.
Согласно проекту, в новом корпусе предусмотрены учебные классы, лаборатории, методические кабинеты, спортзал, столовая, библиотека, помещения для групп продленного дня. Общая площадь здания составляет 5,1 тыс. кв. м.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», на прилегающей территории подрядчик обустроил места отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны. При этом местные жители смогут свободно посещать стадион с игровыми площадками и тренажерами.
Строительство корпуса завершено. Открыть его планируется 1 сентября.
В середине июля сообщалось, что в Московской области в 2022 году на строительство школ направили 40,3 млрд рублей. На стадии проектирования и строительства находятся 79 учреждений.