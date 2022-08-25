Карта спецоперации на Украине 25 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСК России на военном аэродроме Миргород в Полтавской области поразили пять боевых украинских самолетов. Один Су-27 и один Су-24 оказались уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Также было ликвидировано до 30 националистов.



В Днепропетровской области в результате удара по военному аэродрому Днепр было уничтожено три самолета Воздушных сил Украины. Также в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области был уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидированы 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.

Сообщается, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожены свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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