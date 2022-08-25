Чрезвычайную пожароопасность объявили в районах Оренбуржья

Чрезвычайная пожароопасность объявлена на 21 территории Оренбургской области. Риск возгораний увеличился из-за жары.

По данным синоптиков, температура воздуха в регионе достигает +34 градусов. Осадки не ожидаются, скорость ветра составляет 5–10 м/с. В МЧС отмечают, что при таких условиях достаточно небольшой искры для возникновения масштабного природного пожара. Наибольший риск сохраняется на западе Оренбуржья.

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Оренбурге, Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Соль-Илецке, Кувандыкском, Сорочинском городских округах, а также в 13 муниципальных районах, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее сообщалось, что в Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Неблагоприятные условия будут сохраняться до 29 августа.