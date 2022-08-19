Штормовое предупреждение из-за пожарной опасности продлили в Татарстане

Синоптики продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью лесов. Неблагоприятные условия будут сохраняться до 29 августа.

По данным Гидрометцентра республики, из-за жары и отсутствия осадков в различных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В министерстве лесного хозяйства республики уточнили, что в этом сезоне в Татарстане не зарегистрировано ни одного пожара. При этом 281 возгорание произошло на территориях, которые граничат с лесами.

Синоптики сообщили, что в последние дни температура воздуха превышала многолетнюю норму на 4–5 градусов, пишет InKazan.ru. Днем 20 августа в регионе ожидается до +30 градусов, а в начале следующей недели воздух будет прогреваться до +32 градусов.