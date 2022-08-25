Экскурсионный флешмоб проведут в Барнауле

В Барнауле в выходные, 27 и 28 августа, проведут ежегодный экскурсионный флешмоб. В этом году запланировано посещение порядка 20 мест. Среди них есть объекты, на которые в обычные дни никогда не попасть. Так, 26 августа состоится экскурсия на Барнаульскую ТЭЦ-2.

Основная программа пройдет в воскресенье. Среди запланированных экскурсий — Колывано-Воскресенская канцелярия, пешеходная прогулка по набережной Оби, которую проведут на английском языке, посещение Анатомического музея аграрного университета и Музея минералогии Алтайского госуниверситета, пишет altapress.ru.

Ранее были названы самые привлекательные туристические места в России. В топ-3 вошли Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. Алтаю симпатизировали больше всего — 34% опрошенных сервисом «Работа.Ру». Красоту и богатство природы оценили 86% респондентов, большое количество достопримечательностей — 53%, а тишину и уединение отметили 44%.