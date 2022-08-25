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Zara резко увеличила поставки вещей в онлайн-рознице

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Igor Golovniov
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В августе компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Stradivarius и другие) увеличила поставки одежды в российской онлайн-рознице. Об этом в четверг, 25 августа, «Известиям» рассказали в Wildberries.

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Речь идет о коллекции осень-зима. Так, количество наименований от Bershka на Wildberries с 1 по 22 августа выросло на 126% по сравнению с июнем, от Zara — на 113%, от Pull & Bear — на 56%, а от Stradivarius — на 473%.

«Спрос на продукцию международных брендов растет в преддверии нового делового сезона и учебного года: число заказов одежды, обуви и аксессуаров от Bershka на Wildberries выросло на 144% по сравнению с аналогичным периодом в июне 2022 года, продукция Massimo Dutti стала популярнее на 322%, а Pull & Bear — на 831%», — уточнили в компании.

В результате цены на продукцию международных брендов снизились. В августе по сравнению с июнем отдельные модели джинсов Berskha стали дешевле до 14%, парки Massimo Dutti — до 33%, куртки — до 14%. Цены на худи и сапоги Pull&Bear снизились до 43%, на юбки Stradivarius — до 27%, на рубашки — до 31%. Отдельные модели блейзеров Zara можно приобрести по цене до 33% ниже, чем в начале лета, а куртки — до 26%. Абсолютные цифры компания не раскрыла.

Растет и покупательский интерес к продукции новых турецких брендов Kinetix, Lumberjack, Polaris. С 12 по 22 августа число заказов обуви от марок, которые недавно появились на Wildberries, выросло уже на 56% по сравнению с началом месяца, с 1 по 11 августа. При этом чаще всего россияне приобретают кроссовки, сандалии и туфли от новых брендов.

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