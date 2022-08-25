Минпромторг отложил вопрос реинжиниринга двигателя для «кукурузника»

Минпромторг России отложил вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства в четверг, 25 августа.

Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у кабмина поддержку на эти разработки в размере 9 млрд рублей, писали «Известия».

В Минпромторге считают, что «запрос «Русавиапрома» по поводу реинжиниринга агрегатов [стоит] рассматривать после окончания сертификационных работ по заявкам ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (разработчика самолета). Также в ведомстве уточнили, что работы по реверс-инжинирингу «могут занять у имеющих опыт предприятий разработчиков срок от трех до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования».

В 2015 году эксплуатацию самолета разрешили на основе аттестата о годности (сегодня же такое право дает другой документ — сертификат типа). Поэтому ТВС-2МС придется заново сертифицировать по новым федеральным правилам (ФАП-21).

Директор «СибНИА» Владимир Барсук подтвердил «Известиям», что институт действительно подал заявку на сертификацию на модель ТВС-2МСН. От ТВС-2МС она отличается переделанным «хвостовым оперением», но комплектуется теми же американскими двигателем и винтом. При этом Барсук подчеркнул, что институт заниматься копированием американских агрегатов не планирует.

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