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Минпромторг отложил вопрос реинжиниринга двигателя для «кукурузника»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Минпромторг России отложил вопрос финансирования реинжиниринга американских агрегатов для самолета ТВС-2МС до момента его сертификации, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства в четверг, 25 августа.

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Ранее производитель самолета — новосибирское предприятие «Русавиапром» — попросил у кабмина поддержку на эти разработки в размере 9 млрд рублей, писали «Известия».

В Минпромторге считают, что «запрос «Русавиапрома» по поводу реинжиниринга агрегатов [стоит] рассматривать после окончания сертификационных работ по заявкам ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» (разработчика самолета). Также в ведомстве уточнили, что работы по реверс-инжинирингу «могут занять у имеющих опыт предприятий разработчиков срок от трех до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования».

В 2015 году эксплуатацию самолета разрешили на основе аттестата о годности (сегодня же такое право дает другой документ — сертификат типа). Поэтому ТВС-2МС придется заново сертифицировать по новым федеральным правилам (ФАП-21).

Директор «СибНИА» Владимир Барсук подтвердил «Известиям», что институт действительно подал заявку на сертификацию на модель ТВС-2МСН. От ТВС-2МС она отличается переделанным «хвостовым оперением», но комплектуется теми же американскими двигателем и винтом. При этом Барсук подчеркнул, что институт заниматься копированием американских агрегатов не планирует.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Ан нет: малая авиация может остаться без основного рабочего самолета»

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