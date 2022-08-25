Крупный пожар на складе в подмосковном Тучково потушен

Крупный пожар на складе готовой продукции в подмосковном поселке Тучково потушен. Огонь удалось локализовать на площади 750 кв. м, сообщили в среду, 24 августа, в региональном управлении МЧС РФ по Московской области.

«В 21:47 локализация пожара на площади 750 кв. м, в 22:14 — ликвидация открытого горения, в 23:25 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре спасателям поступила в 20:25. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горение наблюдалось внутри нежилого складского помещения.

Ранее стало известно, что в городском округе Руза горит склад. На его тушение пожарные были вызваны с указанием на повышенный ранг сложности возгорания.