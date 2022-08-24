Пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

Пожар вспыхнул в нежилом здании в городском округе Руза вечером 24 августа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«24.08.2022 в 20:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Руза, поселок Тучково, улица Партизан, дом 50», — уточняется в сообщении управления.

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри склада.

К тушению пожара привлечено 19 единиц техники, 57 человек, в том числе от МЧС России — четыре единицы и 13 человек.

Сообщается, что в 21:47 пожарные локализовали возгорание на площади 750 кв. м.

Ранее 24 августа сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на складе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. По данным МЧС, в результате пострадали два человека, один погиб. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).