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Дополнительные камеры установят на трассе М-3 в Калужской области

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На нескольких участках трассы М-3 «Украина» в Калужской области установят дополнительные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения региона.

Сотрудники центра совместно со специалистами компании «Российские автомобильные дороги» обследовали автодорогу и выявили места, где для снижения количества ДТП необходимо установить камеры.

В перечень аварийных попал участок автодороги М-3 «Украина» 109+860 км – 110+240 км, участок 103+450 км, уточняет газета «Весть». Данные отрезки являются наиболее вероятными для установки камер.

23 августа сообщалось, что за неделю в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 54,3 тыс. нарушений правил дорожного движения. Из них 43,7 тыс. нарушений связаны с превышением скорости.

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