Больше 54 тыс. нарушений ПДД зафиксировали камеры в Калужской области

За неделю в Калужской области дорожные камеры зафиксировали 54,3 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на Центр безопасности дорожного движения региона.

Порядка 43,7 тыс. нарушений связаны с превышением скорости. Еще 4,7 тыс. водителей не использовали ремень безопасности. Около 4 тыс. нарушений выявлены при проезде перекрестков.

453 водителя допустили выезд на встречную полосу в неположенном месте, еще 568 автомобилистов совершили остановку в запретных зонах. Также выявлено 81 нарушение, связанное с ездой по обочине.

В Калужской области реализуют пилотный проект по снижению смертности в результате аварий по вине водителей, допускающих выезд на встречную полосу. Кроме того, с начала года в регионе обновили 403 дорожных знака и смонтировали больше 4 тыс. м барьерных ограждений.