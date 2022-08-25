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Многодетным семьям выплатили 45,7 млрд рублей на погашение ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала года выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 тыс. рублей получили 102,3 тыс. российских семей с тремя и более детьми. Общая сумма выплаченных компенсаций составила 45,7 млрд рублей, сообщили «Известиям» в госкомпании «ДОМ.РФ», который выступает оператором программы.

По информации госкомпании, чаще всего в 2022 году выплату оформляли в Чеченской Республике (20 тыс. семей) . Далее следуют Московская область (почти 5 тыс. семей) и Республика Башкортостан (почти 4 тыс. семей). В топ-5 также вошли Челябинская область (3,6 тыс.) и Республика Ингушетия (3,4 тыс.), рассказали в «ДОМ.РФ».

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«Выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки — эффективный способ поддержки многодетных семей. Программа позволяет снизить финансовую нагрузку на людей, которые взяли кредит. Сейчас это особенно актуально», — сказал генеральный директор госкомпании Виталий Мутко.

По его словам, в среднем с помощью компенсации платеж по ипотеке уменьшается на 20%. С конца 2019 года, когда эта мера была запущена, ей воспользовались почти 366 тыс. семей, сумма переведенных им средств составила 162,8 млрд рублей. Около 17 тыс. семей благодаря субсидии полностью погасили кредит, рассказал Мутко.

Как ранее сообщали «Известия», с 17 августа заявку на компенсацию можно подать через личный кабинет на портале «Госуслуги». Раньше для этого надо было обращаться в банк, где оформлен кредит. Благодаря появлению нового сервиса сроки получения услуги сократились до нескольких дней, сказали в «ДОМ.РФ».

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