Мотоциклист сбил подростка на велосипеде в Ульяновске

В Железнодорожном районе Ульяновска мотоциклист сбил 14-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 23 августа на улице Транспортной. По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Yamaha TDM 850 допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу у дома 39.

В результате ДТП мотоциклист и велосипедист получили различные травмы, пишет ulpravda.ru. Их госпитализировали.

24 августа в Удмуртии на 116-м км трассы М-7 грузовик сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивалось как тяжелое.