Житель Башкирии зарезал жену и двоих детей-инвалидов

В городе Салават в Башкортостане 61-летний местный житель зарезал жену и двоих 38-летних детей-инвалидов. О случившемся сообщили в местном МВД 24 августа.

Убийство произошло вечером 23 августа. «Со слов пенсионера, именно звонок в правоохранительные органы вывел его из себя. Подозреваемый нанес удары ножом своим сыновьям, которые являлись инвалидами первой и второй группы. «Под раздачу» пенсионера попала и его жена, которая хотела защитить своих детей» — говорится в сообщении МВД.

В полиции подчеркнули, что в отдел МВД звонил один из сыновей убийцы. Он просил забрать в участок отца, который требовал дать ему выпивку, чтобы «опохмелиться», однако сыновья ему отказали.

После звонка в квартиру приехал участковый, но обнаружил мертвых двух мужчин и женщину без сознания. Позже она скончалась в больнице, не приходя в себя.

Свою вину задержанный отец полностью признал. Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Ранее, 19 августа, в отношении жительницы Бурятии возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, 17 августа она зарезала своего любовника во время совместного распития спиртных напитков за то, что он пошло шутил.