Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд

Очаг АЧС нашли в Оренбургской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бузулукском районе Оренбургской области обнаружили животных, больных африканской чумой свиней (АЧС). Павших свиней нашли в подсобном хозяйстве села Екатериновка.

Как пишет 56orb.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, о падеже домашних животных рассказал их владелец. Специалисты отобрали пробы и провели лабораторные испытания. Заражение вирусом АЧС подтвердила экспертиза.

Сейчас в районе проводят карантинные мероприятия. Их ход контролирует региональное управление Россельхознадзора.

В середине августа в Ульяновской области на территории села Шмелевка Старомайнского района был установлен карантин по заболеванию африканской чумой свиней. В селе зафиксировали вспышку заболевания у домашних свиней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022