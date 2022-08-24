Очаг АЧС нашли в Оренбургской области

В Бузулукском районе Оренбургской области обнаружили животных, больных африканской чумой свиней (АЧС). Павших свиней нашли в подсобном хозяйстве села Екатериновка.

Как пишет 56orb.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, о падеже домашних животных рассказал их владелец. Специалисты отобрали пробы и провели лабораторные испытания. Заражение вирусом АЧС подтвердила экспертиза.

Сейчас в районе проводят карантинные мероприятия. Их ход контролирует региональное управление Россельхознадзора.

В середине августа в Ульяновской области на территории села Шмелевка Старомайнского района был установлен карантин по заболеванию африканской чумой свиней. В селе зафиксировали вспышку заболевания у домашних свиней.