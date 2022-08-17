Карантин по АЧС ввели в Ульяновской области

В Ульяновской области на территории села Шмелевка Старомайнского района установлен карантин по заболеванию африканской чумой свиней (АЧС). Ограничительные мероприятия проводятся с 11 августа.

В селе зафиксировали вспышку заболевания у домашних свиней. В связи с этим сотрудники регионального минприроды вместе с охотпользователями и ветеринарами каждый день проводят обход охотничьих угодий, для того чтобы выявить больных и павших кабанов, рассказали ulpravda.ru в пресс-службе минприроды.

По состоянию на 17 августа трупов зараженных животных обнаружено не было.

В конце июля в Пыталовском районе Псковской области зафиксирован случай заражения африканской чумой свиней. Земельный участок, на котором обнаружили зараженное животное, расположен на территории сельского поселения Утроинская волость.