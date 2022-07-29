Вспышку АЧС выявили в сельском поселении в Псковской области

В Пыталовском районе Псковской области зафиксирован случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). На территории установлен карантин, соответствующий приказ губернатора от 27 июля опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Земельный участок, на котором обнаружили зараженное животное, расположен на территории сельского поселения Утроинская волость. Ограничительные мероприятия установлены в радиусе 3 м от точки выявления.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, председателю комитета по ветеринарии поручено утвердить план по предотвращению распространения возбудителя АЧС, а также обеспечить проведение ограничительных мероприятий.

В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора изданию также сообщили о выявлении АЧС в Гавровской волости Пыталовского района.