Расследование гибели рабочего предприятия «ЖБИ-1» начали в Пскове

В Пскове организовано расследование несчастного случая на предприятии «ЖБИ-1», в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает государственная инспекция труда Псковской области.

Трагедия произошла 13 августа на территории формовочного цеха. По предварительным данным, на которые ссылается ИА FlashNord, 33-летний работник не убедился в безопасности и без предупреждения выглянул из распиловочной машины. Металлическая рама вагонетки ударила мужчину по голове.

«Прибывшая скорая медицинская помощь забрала пострадавшего в больницу, но по пути в лечебное учреждение 33-летний работник скончался», — цитирует сообщение ведомства Псковская Лента Новостей.

Организовано расследование. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

22 августа сообщалось, что двое рабочих погибли во время очистки колодца в Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.