Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих в Челябинской области
Двое рабочих погибли во время очистки колодца в Челябинской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Трагедия произошла в детском оздоровительном лагере в Увельском районе. По данным поисково-спасательной службы, рабочие 18 и 20 лет выполняли прочистку канализационного колодца глубиной 10 м в селе Хомутинино. Один из мужчин потерял сознание во время спуска в колодец. Второй рабочий бросился коллеге на помощь и также перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщает kursdela.biz.
Спасатели подняли тела погибших из колодца. Отмечается, что они отравились газом.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
15 августа трое рабочих погибли в результате пожара в производственно-складском помещении мебельного цеха в Ижевске. По предварительной версии, причиной горения стало проведение сварочных работ около места хранения поролона.