Эстонского дипломата-русофоба задержали за вождение в нетрезвом виде

Бывший канцлер МИД Эстонии, экс-депутат Европарламента Индрек Таранд был задержан в ночь на среду, 24 августа, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Elu24.

По данным издания, Таранд находился ночью возле МИД страны. Он пытался выехать со стоянки министерства на своей машине, но охранник, видимо, не открыл шлагбаум. Тогда к месту прибыли две полицейские бригады, посадили Таранда в полицейскую машину и отвезли в участок.

«58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», — цитирует издание заявление пресс-службы департамента полиции и погранохраны республики.

Таранда должны были назначить на должность заместителя посла Эстонии в Минске, однако теперь все рабочие отношения эстонского МИД и Таранда будут прекращены. Экс-депутат Европарламента уже был пойман за вождение в нетрезвом виде, по этой причине 20 лет назад он был уволен с должности канцлера эстонского МИД.

«Любое нарушение закона, в том числе вождение в нетрезвом виде, является недопустимым и неподобающим поведением. Сотрудник МИД обязан подчиняться закону и вести себя достойно как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, в том числе воздерживаться от действий, дискредитирующих его как должностное лицо или наносящих ущерб репутации министерства», — заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс.

Теперь вместо Таранда в Минск отправится другой дипломат.

Эстонский дипломат известен своими русофобскими высказываниями. В своих соцсетях он писал, что «нет никакой великой русской культуры», и что «судьба русских — залезать с ногами на унитаз».

В конце мая мужа спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси — бизнесмена Пола Пелоси — задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Телеканал Fox News сообщил, что Пол Пелоси был приговорен к одному дню исправительных работ. Суд округа Напа в штате Калифорния приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему уже зачли, а последний был заменен восьмичасовыми общественными работами.