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Эстонского дипломата-русофоба задержали за вождение в нетрезвом виде

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Фото: Taavi Sepp
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Бывший канцлер МИД Эстонии, экс-депутат Европарламента Индрек Таранд был задержан в ночь на среду, 24 августа, за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Elu24.

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По данным издания, Таранд находился ночью возле МИД страны. Он пытался выехать со стоянки министерства на своей машине, но охранник, видимо, не открыл шлагбаум. Тогда к месту прибыли две полицейские бригады, посадили Таранда в полицейскую машину и отвезли в участок.

«58-летний мужчина был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, которое квалифицируется как преступление, лишен права управления транспортным средством и задержан», — цитирует издание заявление пресс-службы департамента полиции и погранохраны республики.

Таранда должны были назначить на должность заместителя посла Эстонии в Минске, однако теперь все рабочие отношения эстонского МИД и Таранда будут прекращены. Экс-депутат Европарламента уже был пойман за вождение в нетрезвом виде, по этой причине 20 лет назад он был уволен с должности канцлера эстонского МИД.

«Любое нарушение закона, в том числе вождение в нетрезвом виде, является недопустимым и неподобающим поведением. Сотрудник МИД обязан подчиняться закону и вести себя достойно как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, в том числе воздерживаться от действий, дискредитирующих его как должностное лицо или наносящих ущерб репутации министерства», — заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Лийза Тоотс.

Теперь вместо Таранда в Минск отправится другой дипломат.

Эстонский дипломат известен своими русофобскими высказываниями. В своих соцсетях он писал, что «нет никакой великой русской культуры», и что «судьба русских — залезать с ногами на унитаз».

В конце мая мужа спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси — бизнесмена Пола Пелоси — задержали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Мужчина был обвинен сразу в двух нарушениях ПДД штата. Согласно отчету, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08%. Тогда он вышел под залог в размере $5 тыс.

Телеканал Fox News сообщил, что Пол Пелоси был приговорен к одному дню исправительных работ. Суд округа Напа в штате Калифорния приговорил его к пяти дням тюремного заключения, четыре из которых ему уже зачли, а последний был заменен восьмичасовыми общественными работами.

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