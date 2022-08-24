Опасную для детей пасеку нашли в деревне Пермского края

В деревне Корчевня Кудымкарского района Пермского края обнаружили пасеку, которая может представлять опасность для жизни и здоровья детей. Она расположена слишком близко от детского сада.

Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора по жалобе жителей деревни. Выяснилось, что пасека находится в 100 м от детского учреждения. Также специалисты выявили ряд нарушений при содержании пчел, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на ведомство.

В отношении владельца пасеки возбуждено административное дело. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Ранее врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что при укусе пчелы необходимо тщательно осмотреть место укуса и при определенных симптомах вызвать скорую помощь. Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд.