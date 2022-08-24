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Volkswagen построила самый быстрый Golf R

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Фото: Volkswagen
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Немецкая компания Volkswagen выпустила специальную версию Golf R, 20 Years. Полноприводный хетчбэк мощностью 329 л.с. показал лучшее время круга в Нюрбургринге, обогнав таких грандов как BMW M2 и Porsche 911 GT3. Об этом 24 августа сообщило издание Carbuzz.

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Издание отметило, что Golf R установил рекорд трассы для серийных полноприводных хетчбеков. Ближайший конкурент — гораздо более мощный Mercedes-AMG A45 S, который может похвастаться мощностью 416 л.с.

В компании не стали афишировать, какие шины входят в стандартную комплектацию 20 Years edition, но похоже, что рекордный круг был установлен на покрышках Bridgestone, которая далеко не такая «липкая», как шины некоторых конкурентов.

Водитель-испытатель Бенджамин Лейхтер, пилотировавший Golf R 20 Years и установивший рекорд круга, упомянул, что принимал участие в разработке пакета R-Performance Package, который является стандартным для этой модели.

«На этой машине я могу проехать здесь по Нюрбургрингу, а следующая остановка будет у булочной. Это действительно универсальный автомобиль, который может всё», — сообщил Лейхнер.

Издание напомнило, что в Европе все варианты Golf R продаются исключительно с роботизированной коробкой передач DSG. В США покупатели Golf R предпочитают экономить и выбирают исключительно механическую коробку передач.

5 августа компания Volkswagen сообщила, что выпуск Golf девятого поколения под вопросом из-за введения в Европе экологического стандарта Евро-7. В качестве альтернативы глава компании Томас Шефер предложил рассмотреть недорогие электромобили не только от Volkswagen, но и входящие в него Skoda, Seat и Cupra.

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