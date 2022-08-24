Карта спецоперации на Украине 24 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате наступления союзных войск потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать участие в дальнейших боевых действиях.



ВКС России в районе Артемовска уничтожили более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военные батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении.



У населенного пункта Лозовое в Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец было нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.



Кроме того, высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки в ДНР был поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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