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На АрМИ-2022 прошли одни из самых зрелищных конкурсов

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Узбекистане прошел четвертый этап международного кинологического конкурса Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) «Верный друг». О том, как проявили себя на играх российские военные, 24 августа рассказали в Минобороны.

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Кинологи со служебными собаками преодолели полосу препятствий с барьерами, проползли под бронетранспортером и выполнили метание учебной гранаты на точность. В конкурсе приняли участие мужские и женские расчеты из Алжира, Белоруссии, России и Узбекистана. Результаты будут известны после заседания судейской комиссии.

В Баку состоялся заключительный этап конкурса «Кубок моря». Участники соревновались в скорости заделки повреждений корпуса аварийным инвентарем на береговом тренажерном комплексе.

Лучший результат показала команда ВМС Азербайджана. Россияне добились результата в 34 балла, заняв второе место. Третьи — команда из Ирана. Замкнула рейтинг с результатом в 30 баллов команда Казахстана.

На базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища прошел самый зрелищный этап соревнований «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022. Свои навыки показали военные разведчики России, Индии, Узбекистана, Зимбабве, Армении, Беларуси и Камеруна.

В боевой экипировке они преодолели комплекс препятствий, включающий 22 элемента, среди которых заборы, фасады зданий, вертикальные стены высотой 6 м, веревки с противовесом и ров с водой. Разведчикам прошли «зараженные» участки местности в противогазах и эвакуировали «раненного». Перед выходом на «Тропу разведчика», участники пробежали сухопутную милю в 1,6 км.

Затем разведчики оборудовали засаду, провели подрыв, уничтожили силы противника и произвели захват объекта.

В Санкт-Петербурге прошел финальный этап международного конкурса «Военно-медицинская эстафета» — первенство среди мужских команд. Участники преодолели полосу препятствий, оказали первую помощь «раненому» и переправили его через водную преграду. Веревочную переправу участники команды оборудовали сами. Конечная точка этапа – загрузка в санитарный транспорт.

Мужская команда России повторила успех нашей женской команды и заняла на этапе первое место, оставив позади команду Узбекистана. Третье место заняла команда Вьетнама. Предварительно, в общекомандном расчете лидирует команда России.

В Сергиевом Посаде стартовал заключительный этап конкурса «Специальный рывок» АрМИ-2022. Это соревнование по доставке макета военного груза через полосу препятствий. В конкурсе приняли участие команды из Армении, Зимбабве и Таджикистана. Они преодолели специальную полосу, потушили пожар, оказали первую медицинскую помощь «раненому», произвели замену колеса на автомобиле, перегрузили макет груза из неисправного автомобиля в рабочий бескрановым способом, преодолели «зараженный» участок местности и провели частичную специальную обработку.

В этапе «Безопасный рубеж» одновременно участвуют все члены команды. Он рассчитан на слаженную совместную работу. На финише, команды-участницы исполнили национальные танцы с бурей эмоций.

Накануне Министерство обороны рассказало о ходе Армейских международных игр-2022 на территории Китая и Ирана. Так, на китайском полигоне Корла российские мотострелки завоевали бронзу в конкурсе «Суворовский натиск».

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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