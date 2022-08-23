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На играх АрМИ-2022 подвели промежуточные итоги в Китае и Иране

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны России рассказало о ходе проведения Армейских международных игр (АрМИ-2022) во вторник, 23 августа.

На китайском полигоне Корла российские мотострелки завоевали бронзу в конкурсе «Суворовский натиск». В финальном заезде встретились команды Китая и России, Беларуси и Ирана. Первое место в конкурсе заняла китайская команда, серебро завоевала команда из Беларуси, а четвертую строчку итогового рейтинга занял Иран.

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В завершающем этапе «Эстафета» от каждой команды участвовали по три экипажа, поочередно выступая на одной боевой машине по четыре круга 11-километровой соревновательной трассы, преодолевая 11 препятствий. Лучшее время в «Индивидуальной гонке» российской команды показал экипаж БМП-3 в составе командира Виктора Мурача, наводчика Семена Коваленко и механика-водителя Никиты Прокопенко, который улучшил результат прошлого года на 1,5 минуты.

23 августа на полигоне Корла стартует первый этап конкурса «Безопасный маршрут», финальную тренировку перед которым на основной трассе провели специалисты из Венесуэлы, России и Китая. В течение недели участники конкурса готовились к соревнованиям на военной технике, предоставленной китайской стороной, и тренировались в преодолении полосы препятствий. Китайские инструктора проводили занятия по правильной эксплуатации техники и вооружения. В этот раз российская команда провела тренировку уже без помощи китайских инструкторов.

На маршруте конкурсанты разобрали лесной завал, применяя машины разграждения и путепрокладчик для наведения мостовой переправы, преодолели штурмовую полосу, где надо было разминировать участок дороги и брод, провести штурм здания, проползти под колючей проволокой и поразить мишень лопатой.

На полигоне «Учебного центра им. Шахида Садуги» провинции Йезд Исламской республики Иран участники конкурса «Снайперский рубеж» выполнили три практических упражнения второго этапа соревнований «Найти и обезвредить». В первом они должны были из глубины здания залпом поразить свои мишени. Во втором — «Взаимодействии» — один из снайперов вел стрельбу по мишеням из пистолета, а второй – из винтовки. Также команда снайперов Вооруженных сил России выполнила ночное упражнение конкурса «Дозор».

В этом конкурсе российская команда снайперов борется за право обладания титулом самых метких стрелков мира с командами из Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая, Зимбабве и Узбекистана.

Накануне Минобороны сообщило, что в рамках АрМИ-2022 на полигоне в Иране российская команда стрелков заняла третье место в первом этапе конкурса «Снайперский рубеж». Отмечается, что конкурс не стал для российской команды тяжелой задачей.

Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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