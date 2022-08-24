В Самарской области насмерть сбили девочку-подростка

В Кинельском районе в результате ДТП погибла 16-летняя девочка, о чем сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как сообщается, инцидент произошел 23 августа по направлению села Бобровка, где мужчина на Mercedes сбил девочку-подростка, которая переезжала дорогу на велосипеде.

«Девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков», — уточнили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

22 августа в Челябинске водитель маршрутки насмерть задавил 80-летнюю пенсионерку, вышедшую на остановке. Как сообщается, водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира и сбил пенсионерку, которая не успела отойти от платформы.